热浪恐助长野火 澳洲下令强制疏散居民

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（法新社雪梨2日电） 在游客大举逃出被野火肆虐的澳洲沿海社区之际，当局今天也下令强制疏散居民。预料澳洲本周末的热浪将加剧夺命野火灾情。

法新社报导，澳洲东南部跨年前遭灾难性的野火肆虐，造成至少8人死亡，并导致许多度假游客受困。

新南威尔斯省（New South Wales）省长贝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）宣布自明天起进入紧急状态7天，以利进行强制疏散。这是澳洲人口最稠密地区在这个野火季第3次宣布紧急状态。

贝雷吉克利安说：「我们不轻率下决定，但我们也想确保做好每一步预防措施，替周六可能的可怕情况预作准备。」

新南威尔斯省乡村消防局（NSW Rural Fire Service）之前已公告大约200公里长的「游客禁停区」，范围从热门度假胜地巴特曼湾（Batemans Bay）沿着风景如画的海岸，一路延伸至维多利亚省（Victoria）。维多利亚省也呼吁民众逃难。

澳洲目前的野火季是历来最具破坏力的一次，目前已确认至少有18人死亡。但现在各界愈来愈忧心死亡人数可能大幅增加，因为维多利亚省官员表示，省内仍有17人下落不明。

当地旅客被告诫应于4日前离开受灾区域。届时另一场热浪预料将席卷澳洲，可能出现阵风与高达摄氏40度的高温。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2020 AFP