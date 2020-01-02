美中贸易和中国拚经济利多 亚股多收红

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（法新社香港2日电） 新年伊始，亚洲股市今天大多走高以红盘作收，主要拜美中贸易协议利多消息之赐，再加上中国人民银行宣布最新的振兴经济措施，带动股市涨势。

在华府和北京终于达成贸易协议，舒缓双方之间的紧张关系，以及英国脱欧不确定性基本上已经解除下，投资人对全球前景持续抱持乐观态度，带动亚股普遍上扬。

然而，北韩领袖金正恩宣布废止暂停核子及洲际弹道飞弹测试的承诺，平壤和华府之间的谈判没有下文，地缘政治紧张再度浮上台面。

中国人民银行昨天宣布最新振兴经济措施，激励香港和中国股市2020年第一个交易日走强，领涨亚洲股市。

中国人民银行1日宣布，6日起下调金融机构存款准备率0.5个百分点，释出超过1000亿美元的资金，提供中小企业贷款。

澳洲联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）的哈玛瑞克（Stephen Halmarick ）告诉彭博：「我们预期人行整个2020年将持续宽松的货币政策，力图保住经济成长在6%左右的目标。」「同时，亚太地区今年也大多是奉行较宽松的货币政策。」

香港恒生指数收盘上涨353.77点，或1.25%，来到28543.52点。上证综合指数收盘上涨35.07点，或1.15%，来到3085.20点。深证综合指数收盘上涨33.22点，或1.93%，来到1756.16点。

台北股市、曼谷股市和印度孟买股市都收高，菲律宾马尼拉股市和印尼雅加达股市则是收低。

南韩首尔股市收跌1.02%，日本东京股市适逢新年连续假期休市，6日恢复交易。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2020 AFP