美移民局:又1安哥拉裔法国人死于看守所

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（法新社休士顿1日电） 美国移民暨海关执法局今天表示，一名安哥拉裔的法国公民死于他们的看守所内。这是美国为打击非法移民、却屡传看守所内出人命的最新一起案件。

美国移民暨海关执法局（ICE）发声明表示，死者是「一名40岁的安哥拉裔法国公民。」

ICE说，死者上月29日于新墨西哥州（New Mexico）阿尔伯克基（Albuquerque）的医院内死亡。

ICE发声明称「正待验尸确认确切死因」，还说法国领事馆官员已接获通知并「正在联络当事人的亲属」。法新社联系到的一位法国大使馆发言人表示，除了ICE声明的内容外，她现阶段无法提供更进一步细节。

在这次的安哥拉裔法国公民死亡案前，去年10月有一名37岁的喀麦隆男子也死于加州圣地牙哥的看守所，当时ICE的说法是死于脑溢血；同月稍晚，又有53岁的古巴男子因自杀死于路易斯安那的ICE看守所。

人权组织「人权观察」（Human Rights Watch）早先于古巴男子死亡案时就批评，相继有人死于看守所，一再凸显美国的移民执法单位无法保障寻求庇护及其他移民的窘况。

© 2020 AFP