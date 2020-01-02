美驻伊拉克使馆遭袭 蓬佩奥延后乌克兰访问行程

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（法新社华盛顿1日电） 美国驻伊拉克大使馆遭到攻击后，美国务院宣布国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天暂缓前往乌克兰的访问行程。乌克兰正值美国国会对总统川普进行弹劾的核心。

法新社报导，蓬佩奥原订周末造访乌克兰、白俄罗斯、哈萨克、乌兹别克和赛普勒斯。

但昨天发生支持伊朗的示威者袭击巴格达的美国大使馆，以报复20多名民兵遭美国空袭死亡。

美国国务院发言人欧塔加斯（Morgan Ortagus）表示，蓬佩奥延后访问行程是「因为需要国务卿留在华府持续监控伊拉克局势的发展，并确保美国民众在中东的安全」。

她还说：「国务卿蓬佩奥的行程近期内将重新安排，他对之后的访问行程相当期待。」

自川普去年被控与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）通话时，企图施压对方调查声势领先的民主党总统参选人拜登（Joe Biden），进而引发争议以来，蓬佩奥原本会是访问基辅的美国最高阶官员。

蓬佩奥访问乌克兰行程最初曝光时，欧塔加斯曾说蓬佩奥计划与泽伦斯基和其他乌克兰高层官员会面。蓬佩奥是川普的忠实拥护者。

但隔日便发生美国驻巴格达大使馆遭示威者围攻，示威群众今天已经散去。

美方无人在这起攻击事件中受伤，美国官员也说没有计划撤离。

川普因滥权和妨碍国会调查而于12月18日遭联邦众议院弹劾，可能将在本月稍后面临联邦参议院审判。目前参院民主、共和两党领袖仍对如何进行弹劾审判争论不休。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP