韩反对党杯葛酿冲突 检方起诉朝野29议员

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（法新社首尔2日电） 南韩主要反对党自由韩国党（LKP）去年4月杯葛议事，造成国会对峙两天。检方今天因此依攻击等罪名，起诉自由韩国党党魁黄教安等近30名国会议员。

为阻挡法案通过，自由韩国党党员当时躺在地上手牵手挡住进出委员会办公室的通道，还将一名国会议员困在办公室5小时。而执政党共同民主党（DPK）议员试图要强行进入议事厅时，爆发扭打冲突。

首尔检察官依造成国会混乱及非法拘留等罪嫌，起诉自由韩国党24位议员，当中包括党魁黄教安（Hwang Kyo-Ahn）跟前议场领袖罗卿瑗（Na Kyung-won）。而5 位共同民主党议员则被依攻击罪嫌起诉。

检方表示，29位遭起诉者中，包括黄教安跟罗卿瑗等18人将面临法院审判，而其他犯行较轻微者，则可能直接被处以罚金，无须经由法院程序。

检方在国会大选前3个月起诉议员，一旦议员罪名确定遭罚500万韩元（约新台币13万元）或以上的金额，将被剥夺议员身分，未来5年也禁止竞选连任。

这场冲突因执政党与友党准备快速通过一系列改革法案而爆发，包括成立调查高阶官员贪腐机构。

© 2020 AFP