ATP杯台维斯杯相似又接近 纳达尔乔科维奇吁合并

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（法新社布里斯本2日电） 国际男子网坛2大天王纳达尔和乔科维奇今天异口同声表示，台维斯杯和世界职业网球协会杯（ATP Cup）这两个团体赛时间如此接近，没有必要都举办，应可考虑合并。

世界职业网球协会（ATP）主办的ATP杯首届比赛明天开打，取代过往澳洲网球公开赛（Australian Open）登场前的数个暖身赛。

台维斯杯（Davis Cup）则是由国际网球总会（ITF）主办，改版后的台维斯杯6周前才在西班牙马德里举行。两者都是让选手以国家队形式打循环赛。

加拿大网球选手沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）今天建议，台维斯杯和ATP杯应该合并。他说：「这两个比赛真的很像，且几乎接连举行，所以感觉有点奇怪，好像才打完一场世界锦标赛又接着打另一场世锦赛。」

目前担任ATP选手委员会（ATP Player Council）主席的乔科维奇（Novak Djokovic），今天被问到对沙波瓦洛夫的发言有何看法，他表达赞同。

乔科维奇说：「我们需要单一个超级世界杯比赛，不管名称是什么。虽然明年还不会成真，但若两个主办单位ITF和ATP尽快讨论，2022年或许可行。」

乔科维奇还表示：「我希望能成真。因为要顶尖选手尽力打好台维斯杯和ATP杯有点难，况且两赛事相隔仅6周，也的确无助于行销两者的价值。」

当今球王纳达尔（Rafael Nadal）同样质疑两场赛事举行的时间点。他说：「网球界的两个世界杯比赛相隔1个月举行，的确令人困惑。我个人认为，这对于我们的运动并非理想状况。」

当被问到两个比赛是否应该合并，纳达尔回答：「我认为网球运动值得这么做。」（译者：侯文婷/核稿：张正芊）

© 2020 AFP