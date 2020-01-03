加拿大贫富悬殊 执行长与劳工收入相距227倍

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（法新社蒙特娄2日电） 根据今天公布的一项报告显示，加拿大收入排名前百大执行长2018年所得是劳工平均所得的227倍，如此差距是前所未见。

「加拿大政策替代中心」（ Canadian Center for Policy Alternatives，CCPA）年度报告指出：「以另一方式说，从元旦至今天上午10时9分为止的34小时许，这些执行长平均已赚得加拿大劳工一整年的平均收入。」

「根据我们追踪相关数字，执行长以一天又10小时的时间，就可赚得劳工全年所得，写下13年来最早最快的纪录。」

在2008年至2018年间，所得排名前百大执行长的薪水增加了61%，而劳工平均薪资只增加24%，这比率或多或少相当于通货膨胀率。

根据立场左倾的CCPA资料，2017年至2018年执行长薪水跃升18%，劳工平均薪资仅增加2.6%。

报告作者麦唐纳（ David Macdonald）说：「 财富持续集中于社会高阶层，而劳工平均收入增幅仅足够追上通膨率。」

加拿大这些执行长2018年平均所得1180万加元（约新台币2亿7824万元），加拿大人均所得为5万2000加元。

多数（79%）执行长的收入来自与公司股价相关的红利，特别是股票选择权（Stock Options）。

在2018年，仅4位女性列名加国前百大富有执行长，高于2017年3位女性列入。

报告并指出，即使公司财报亏损，执行长们仍拥有很好的报酬。（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP