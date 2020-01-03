土耳其拟出兵利比亚 川普警告外国不应干预

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（法新社安卡拉2日电） 土耳其国会今天同意授权政府派兵前往利比亚支持联合国认可的的黎波里全国团结政府，美国总统川普为此直接警告，在利比亚这个饱受战乱摧残的国家，不该有任何「外国干预」。

利比亚前独裁领袖格达费（Muammar Qaddafi）2011年被俘遇害，结束他对利比亚长达42年的统治，但利比亚不但未脱离苦海，还分裂成敌对的西部和东部势力，分别是掌控西北部的黎波里的全国团结政府（GNA），及以东部为基地的军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）。

被围困的全国团结政府自去年4月起就一直遭受哈夫塔攻击，哈夫塔背后有沙乌地阿拉伯、埃及和阿拉伯联合大公国支持，这几个国家都是土耳其的区域竞争对手。

土耳其国会「大国民议会」（TBMM）今天表决，同意授权政府派兵前往利比亚支援全国团结政府，授权一年内有效。

白宫发言人吉德里（Hogan Gidley）在声明中表示，为因应土耳其可能的介入，川普在电话中告诉土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）「外国干预会使利比亚情势更加复杂」。

埃及也强烈谴责土耳其国会的决定，并表示这等同「公然违反国际法及联合国安全理事会对利比亚的决议」。

艾尔段预定于1月8日接待俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），共同出席一条新天然气输送管线的启用仪式，预期利比亚会是两人会谈的重要议题。艾尔段数度指责俄罗斯派遣私人佣兵支持哈夫塔的武装部队，俄罗斯当局予以否认。

但土耳其和俄罗斯设法在叙利亚冲突议题上密切合作，尽管两国分别支持对立的两股势力；预料土耳其和俄罗斯在利比亚议题上将寻求类似的婉转做法。（译者：曾依璇/核稿：徐睿承）

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