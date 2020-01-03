奥地利绿党首组联合政府 力拚欧洲环保领头羊

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（法新社维也纳2日电） 奥地利首个由保守派与绿党共组的联合政府今天公布一项计画，要让奥地利在2040年以前实现碳中和目标，成为欧洲捍卫气候环保的领先国家。

奥地利去年9月大选，保守派「人民党」（OeVP）与左派「绿党」（Greens）目前已同意共同组成联合政府，绿党领袖库格勒（Werner Kogler）称之为一场「赌注」。

33岁的人民党党魁库尔茨（Sebastian Kurz）与极右翼共组的前联合政府，去年上半年因副总理史特拉赫（Heinz－Christian Strache）涉贪腐丑闻下台而宣告瓦解。如今人民党与绿党协议合组政府，意味着库尔茨将重返执政。

这是奥地利绿党首度进入政府，不过将成为保守派的资浅伙伴，而库尔茨会继续打击非法移民政策。

在移民与安全方面，新联合政府拟执行预防性拘留，并扩大限制校园女学生使用头巾，这些规定对部分绿党人士而言，实难以接受。

库尔茨说，对抗非法移民仍是他的核心政策。他标榜自己是强硬的反移民斗士。

此外，新联合政府计画设定在2040年以前达到碳中和目标，领先欧洲所设的2050年。

库格勒在说明政府未来计画时告诉媒体，绿党与迥然不同的保守派合作堪称赌注，值得一试。

© 2020 AFP