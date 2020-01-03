戈恩弃保潜逃黎巴嫩前 被拍到独自离开东京住所

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（法新社东京3日电） 日本当地媒体今天报导，在外界认为日产汽车前董事长戈恩弃保潜逃黎巴嫩以躲避日本司法诉究的当天，戈恩被监视器拍到独自一人离开他在东京的住所。

日本放送协会（NHK）引述参与调查人士指出，戈恩（Carlos Ghosn）约在去年12月29日午间离开住处，之后就没有回家。外界认为，戈恩当天可能是搭乘私人飞机，从日本西部关西机场离境，飞往土耳其伊斯坦堡，再转赴贝鲁特。

就戈恩潜逃一案展开调查的日本检方，昨天突袭搜查戈恩在东京的住所。

NHK报导，警方正在分析其他监视画面，他们认为，戈恩在前往机场前，可能有和一些人先会合。但据NHK和「日本经济新闻」（Nikkei Business Daily）的说法，装在戈恩东京住处门口附近的监视器，没拍到戈恩离开住家前后那段时间有可疑人士出现。

戈恩因面临多项财务不当行为罪名，2018年11月在日本被逮捕，但他否认这些指控。他去年4月获准交保候审，并于12月30日以不明方式潜逃抵达黎巴嫩首都贝鲁特。戈恩的保释条件非常严格，包含禁止海外旅游，以及生活受到严密监控等。（译者：李宛谕/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP