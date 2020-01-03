抗议美击毙指挥官 伊朗首都涌数万人反美示威

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（法新社德黑兰3日电） 美国今天一早空袭伊拉克首都巴格达，击毙伊朗高阶将领「圣城部队」指挥官苏雷曼尼。特派员报导，数以万计伊朗民众今天在首都德黑兰走上街头，抗议美国的「罪行」。

示威群众在主麻日聚礼结束后涌入市中心数个街区道路，他们手举苏雷曼尼（Qasem Soleimani）相片的海报，高呼「美国去死」。

伊朗「伊斯兰革命卫队」（Islamic Revolutionary Guard Corps）证实，负责境外任务的圣城部队（Quds Force）指挥官，在巴格达遭美军杀害。

今天示威群众有男有女，许多是年长者，有些人还高举伊朗最高领导人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的相片。

他们齐声喊：「邪恶万物的轴心是美国。宗教与可兰经的格言是美国去死。喔！我们的革命领袖，安息吧，安息吧。」

国营「伊朗通讯社」（IRNA）报导，在阿拉克（Arak）、博季努尔德（Bojnourd）、哈梅丹（Hamedan）、霍尔木兹甘（Hormozgan）、萨南达治（Sanandaj）和瑟姆南（Semnan）等多座伊朗城市，今天也出现类似示威活动。

苏雷曼尼是伊朗最受欢迎的公众人物之一。他位于伊朗中部的家乡克尔曼（Kerman）也出现民众自发聚集悼念。（译者：侯文婷/核稿：张正芊）

© 2020 AFP