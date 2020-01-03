日产前董座搭机潜逃 航空公司提刑事控告

广告 继续浏览后续

（法新社伊斯坦堡3日电） 日产前董事长戈恩弃保从日本潜逃到黎巴嫩，途中过境土耳其引起关注。土耳其私人航空公司MNG今天表示，已经提出刑事控告，因为公司的飞机被非法使用让戈恩从日本逃离。

MNG航空公司说，一名公司员工承认伪造纪录，让戈恩（Carlos Ghosn）的名字不出现在旅客名单，这是员工「个人行为」。

公司发表声明表示：「戈恩逃离日本非法使用MNG公司包机服务，公司提起刑事控告。」

航空公司说，去年12月有两名客户预订包机，首先是从杜拜（Dubai）飞往日本大阪（Osaka）和从大阪飞往伊斯坦堡（Istanbul）的包机。其次是从伊斯坦堡飞往贝鲁特（Beirut）的包机。

公司声明中说：「这两个包机似乎没有关系，戈恩的名字没有出现在包机的官方文件中。飞机不属于MNG航空，但由MNG航空营运。」

声明表示：「MNG航空是透过媒体得知包机受益人是戈恩，而不是正式申报的乘客后，已经进行内部调查，并提出刑事控告。」

MNG航空呼吁，全面起诉协助戈恩逃亡的人。

黎巴嫩裔法国籍的戈恩因多项财务不当罪名，2018年11月在日本被逮捕，之后交保候审，并于去年12月30日透过不明方式潜逃抵达黎巴嫩首都贝鲁特。

© 2020 AFP