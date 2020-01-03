网坛坏小子基尔乔斯 每发爱司球就捐款

广告 继续浏览后续

（法新社雪梨3日电） 澳洲全国野火肆虐，网坛「坏小子」基尔乔斯因此表示，在澳洲夏季的网球赛期间，每打出一次爱司球就捐出200澳元（约新台币4270元）帮助受灾者。

法新社报导，喜怒无常的澳洲选手基尔乔斯（Nick Kyrgios）有着「坏小子」的名声，是这项运动备受争议的人物，但他一直是在球员间号召提供帮助的先锋。

24岁的基尔乔斯曾因为一连串失控的行为，在去年9月被禁赛16周。他昨天推文说：「我要开始资助受大火影响的人，今年夏天我打的每场比赛，每发出一记爱司球（ace），就捐出200澳元（约新台币4270元）。」

基尔乔斯在首届世界职业网球协会杯（ATP Cup）的队友德米瑙尔（Alex de Minaur）也加码响应。

德米瑙尔在回文中说：「我喜欢这个作法，我每打出一记爱司球就捐250澳元（约新台币5340元），这只是因为我不认为能打出跟你一样多的爱司球。」

澳洲野火已经夺走18条人命，迫使居民大规模撤离。澳洲将在周末有热浪来袭，料将助长致命的熊熊烈火。

ATP杯赛事总监勒纳（Tom Larner）宣布，在赛事的10天期间内，每次出现爱司球，就捐出100澳元（约新台币2135元）供野火救难所需。

ATP杯在本月3日到12日举行，预料将出现超过1500记爱司球，预计将募集到约15万澳元（约新台币320.4万元）。

© 2020 AFP