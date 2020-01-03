美击杀伊朗指挥官油价大涨 亚股走势分歧

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（法新社香港3日电） 伊朗军方高级指挥官今天清晨突然遭美国击毙，中东情势升温，油价应声飙涨超过4%，投资人逃往避险标的，日圆汇价和金价劲扬。在能源类股攀高之下，亚洲股市今天收盘涨跌互见。

与伊朗关系密切的伊拉克准军事部队「人民动员」（Hashed al-Shaabi）今天稍早宣布，伊朗「圣城部队」（Quds Force）指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani）在巴格达国际机场遭袭击身亡。

美国总统川普随后在推特张贴一张美国国旗图片。美国国防部并表示，川普亲自下令追杀苏雷曼尼。

伊朗最高领导人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）则警告将采取「严厉报复」，伊朗外交部长查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）也说，美方行动是「令情势恶化的危险行为」。

亚洲股市昨天大多走扬，归功于美中贸易协议持续激励乐观气氛、各国央行放宽货币政策，以及英国脱欧相关疑虑缓和。

然而瑞穗银行（Mizuho Bank）分析师史蒂芬・梁（Steven Leung，译音）指出：「投资人担心伊朗情势恶化，可能会出现一些报复行动；加上周末将至，人们会想先减少曝险。由于过去1个月左右股市上涨许多，因此传出任何坏消息，都让投资人有理由获利了结。」

香港股市今天终场下跌0.3%。上海股市收低0.1%，新加坡和孟买股市收跌0.4%，曼谷股市也收黑。

不过，雪梨股市收盘上涨0.6%。首尔和台北股市小涨0.1%。威灵顿股市收高0.9%，吉隆坡、马尼拉和雅加达股市也全收红。东京股市适逢新年连续假期休市。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2020 AFP