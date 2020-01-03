美议员：美军空袭伊拉克 未告知国会恐违法

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿2日电） 美国民主党籍联邦众议院议员恩格尔今晚表示，总统川普下令空袭伊拉克，击杀伊朗革命卫队指挥官苏雷曼尼，但事前并未告知国会议员，此举恐「引发法律问题」。

众议院外交委员会主席恩格尔（Eliot Engel）声明表示，在伊拉克首都巴格达（Baghdad）针对苏雷曼尼（Qassem Soleimani）发动的空袭，「未事先告知国会，也没有跟国会进行磋商」。

恩格尔指出，苏雷曼尼是「重大暴行的幕后黑手，他的手沾满美国人的鲜血」。

但他说道，「在不让国会参与的情况下做出如此重大行动，恐会引发严重的法律问题，并冒犯了国会的政府对等权力」。

以往白宫采取重大军事行动之前，都会通知联邦参议院和众议院的两党资深议员。然而，一位民主党议员助理告诉法新社，参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）并未接获空袭行动的事先通知。

共和党国会领袖尚未公开声明，在空袭之前是否接获政府官员的通知。

「战争权力法」（War Powers Resolution）要求美国总统在派出武装部队进行军事行动前的48小时内，必须通知国会。

然而，部分民主党人警告，宪法赋予国会参与战争决策的角色，在川普政府执政的前3年已逐渐受到破坏。

恩格尔还说：「即便这次空袭是自我防卫，不用国会授权，但根据战争权力法，总统仍须在48小时内通知国会。」

© 2020 AFP