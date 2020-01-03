雅加达暴雨成灾 至少43死

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（法新社雅加达3日电） 印尼近日降下暴雨，引发暴洪和土石流灾情，造成大雅加达地区至少43人丧命。印尼救难人员今天展开搜救行动，盼能找出失踪人口，卫生当局也快速采取行动，防止疾病爆发。

自新年前夕降下的创纪录豪雨，重创有3000万人口的大雅加达地区，造成10多人下落不明，大片地区泡在水中，更有成千上万人无家可归。

当局表示，约有19万2000居民被疏散至临时避难所，许多人无法回到泡在水中的住宅，浸在水里的地区充斥碎片垃圾，车辆翻覆，一片荒凉。

印尼国家灾害应变总署（National Disaster Mitigation Agency）发言人威柏渥（Agus Wibowo）表示：「我们正促请那些家园仍浸在水里的民众，前往较安全的地方。」

国家灾害应变总署指出，爪哇岛南部的大雅加达和邻近的利巴克（Lebak）地区，已有43人证实丧生。

许多地区的洪水逐渐退去，许多断电的地区，电力也正恢复。

位于雅加达市郊、遭洪患重创的勿加西（Bekasi）满城泥泞，街道上四处可见碎片垃圾，翻覆的车辆堆叠在一块，有些建筑物淹到两层楼高。

© 2020 AFP