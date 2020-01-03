高污染老车 巴塞隆纳颁令严限上路

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（法新社马德里2日电） 为了减少空气污染，西班牙第二大城巴塞隆纳（Barcelona）今天实施一项禁令，一天当中绝大部分时间禁止老旧、污染较大的车辆开入市区。

2000年以前在西班牙登记的汽油车，以及2006年以前登记的柴油车，在平日上午7时到晚间8时均禁止于巴塞隆纳街道上行驶，违反规定将面临至少100欧元（约新台币3426元）的罚款。

这类榜上有名的被禁车款，一年内还只被允许进入巴塞隆纳市10次。

至于在西班牙境外登记的车辆，车主可以向巴塞隆纳市政府申请许可，以便行驶市区。

另从2021年开始，老旧、污染较大的货车、卡车和公车也将禁止上路。

这项新规定推出后，预计每天有约5万辆车受影响，但可让有害的二氧化氮排放量减少15%；汽车废气是二氧化氮的一大来源。

首都马德里去年起已禁止车辆驶入老的市中心城区，区域以外的人若想开车进入，只能开电动车或其他低排放车辆。但尽管马德里的规定比巴塞隆纳的限制更严，但马德里受影响的区域小了许多。

巴塞隆纳极左派的市长柯劳（Ada Colau）提议，想学伦敦、斯德哥尔摩、米兰等欧洲城市，引进徵收拥挤费的可能。

据巴塞隆纳市卫生部门2017年的报告，巴塞隆纳自2002年起，空气中的碳、二氧化氮含量，就超过欧洲联盟设定的标准。报告指出，该市糟糕的空气品质，导致2010年到2017年间，平均每年有424人早死。

© 2020 AFP