伊朗扬言报复 拟运用不对称战争经验

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（法新社巴黎4日电） 美军击杀伊朗革命卫队精锐圣城部队（Quds Force）指挥官苏雷曼尼（Qassem Soleimani），伊朗扬言「严厉报复」，并可能运用自身的不对称战争经验，对付死对头美国。

伊朗与伊拉克于1980至1988年展开长达8年的两伊战争，伊朗因为这场伤亡惨重战事体认到不对称战争的优势。加上伊朗在伊拉克、叙利亚、黎巴嫩及其他国家的强大影响力，意味伊朗可能拥有多种手段，可以在区域内对抗美国势力。

至于报复苏雷曼尼之死的选项，法新社汇整以下4个伊朗可能采取的手段。

●策动代理人战争掀起遍地烽火

从叶门叛军青年运动（Houthi）、伊拉克什叶派民兵到黎巴嫩的真主党（Hezbollah），伊朗在整个中东地区支持有实力可兴风作浪的武装势力。

伊拉克即将成为主要的战场，亲伊朗的什叶派民兵可能力图赶走驻在当地的美军，颠覆伊拉克政府，制造新的国内政治危机。

已陷入政治与金融动荡的黎巴嫩，真主党可能会在当地制造麻烦，而叶门的和平希望也可能遭到打击。

●网路攻击

对伊朗而言，发动网路攻击是更巧妙的方法。分析家研判，伊朗已加强攻击西方国家网路基础设施的能力，并已建置效忠伊朗的「网军」。

非营利组织法国信息安全俱乐部（CLUSIF）负责人库耶佐（Loic Guezo）表示，伊朗网路攻击的首要之务就是摧毁水坝或电厂等工业目标。

●破坏原油供应

苏雷曼尼遭狙杀，市场忧心中东原油供应恐受阻，国际油价闻讯大涨超过4%。最令人忧心的是伊朗可能封锁战略重要航道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。

先前沙乌地阿拉伯炼油厂遇袭，西方国家指控伊朗是这起攻击案的幕后指使者，而伊朗近几个月来屡屡在波斯湾水域扣押油轮。

●发动军事攻击

最具毁灭性的情况莫过于伊朗发射弹道飞弹，攻击美国、以色列或沙乌地阿拉伯在中东地区的设施，此举将掀起全面性的区域冲突，不过分析人士表示，伊朗比较不可能发动军事攻击。

国际危机组织（International Crisis Group）伊拉克、叙利亚、黎巴嫩事务主任威门（Heiko Wimmen）表示：「基本的假设仍是美国与伊朗都想要对方让步，而非直接开战。」

但他说：「我们无法得知伊朗是否认为激烈升温和报复是最佳策略，或者他们是否会采取慎重、甚至非暴力的因应之道。」

不过，所有的报复选项都会造成情势迅速升高的风险，伊朗领导阶层将审慎衡量对于政权造成的危害。

美国智库兰德公司（Rand Corporation）伊朗专家塔巴泰白（Ariane Tabatabai）表示：「我们无法预测伊朗将选择什么方向，但我们了解，伊朗的行动是经过深思熟虑的，并会采取非常审慎的作为。」（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴、陈彦钧）

© 2020 AFP