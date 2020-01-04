纽西兰鲸鱼集体搁浅 民众揪甘心助游回大海

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（法新社威灵顿4日电） 纽西兰北岛今早至少有11头鲸鱼集体搁浅，约有1000名民众赶到现场帮助它们，其中7头鲸鱼下午在船只引导下重回海洋，但有4头不幸丧生。

纽西兰保育部（Department of Conservation）推文指出：「有7头幸存的（短鳍）领航鲸已被引导离开马塔朗吉港（Matarangi Harbour）。我们的工作人员正在埋葬其他4头死鲸。」

约有1000名地方民众及游客在纽西兰北岛（North Island）科罗曼德尔半岛（Coromandel Peninsula）马塔朗吉岬（Matarangi Spit）安抚搁浅的鲸鱼。

许多民众携带毯子和一桶桶水前往相助，并在沙滩挖掘渠道以帮助鲸鱼脱浅。在下午涨潮期间，这些鲸鱼在义工的帮助下重回海里，并由多艘船只引导游到更深的海域。

海洋保育团体乔纳计划（Project Jonah）早前曾吁请受过训练的医护人员，前往马塔朗吉协助鲸鱼的救援行动。

乔纳计划在脸书专页表示：「尽管地方民众做得很好，但若您是受过训练的医疗人员且正在本地区度假，您的帮助将深受感激。」

短鳍领航鲸是长鳍领航鲸的近亲，后者时常在纽西兰海域集体搁浅。两年前，纽西兰南岛北端送别角（Farewell Spit）发生两次搁浅，有逾330头领航鲸死亡。

© 2020 AFP