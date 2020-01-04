美联准会会议纪要 风险仍在但衰退威胁降低

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（法新社华盛顿3日电） 美国联邦准备理事会（Fed ）今天公布的上次会议纪要显示，美国经济风险仍在，但重要的贸易不确定性已减少且下行风险降低。

联准会上个月会议纪要显示一些令人欣慰的迹象，除英国无协议脱离欧洲联盟风险降低外，美中贸易战似乎也趋于和缓。

联准会官员指出：「国内经济在面临全球发展逆风下持续展现弹性。」而且更令人鼓舞的是，经济模型显示「中期衰退的可能性在最近几个月明显下滑」。

会议纪要说，尽管「许多」央行总裁「认为风险稍微倾向下行，部分风险最近几个月已见降低」。

然而他们仍指出：「贸易发展与全球经济成长展望相关疑虑，是促使企业投资和出口疲软的主因。」

那样的情绪今天也反映在一项产业调查结果。这项调查显示美国12月制造业指数降至2009年中以来最低，景气进一步萎缩。

联准会官员也指出，美国对阿根廷、巴西及法国的贸易政策及香港政治紧张，存在「新的不确定性」。

联准会12月这场会议是在美国总统川普宣布美中达成「第一阶段」贸易协议之前举行。

尽管联准会当时表决一致通过维持利率不变，会议纪要显示，决策层或许不会与联准会主席鲍尔（Jerome Powell）完全同调。若干官员表示将持续观察一段时间，也有部分联准会官员担心去年3度降息后，利率一直过低恐会助长金融市场过度冒险行为。

© 2020 AFP