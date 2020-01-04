MLB天使教头期许 大谷翔平若重拾二刀流应增打数

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（法新社洛杉矶3日电） 美国职棒大联盟MLB洛杉矶天使新任总教练麦登（Joe Maddon）表示，阵中日籍球星大谷翔平若今年能重拾投打「二刀流」，应该多增加他的打击机会。

麦登曾于2016年带领芝加哥小熊拿下睽违108年的世界大赛冠军，而在他转赴坦帕湾光芒与小熊执教前，一直在天使球团服务；去年10月麦登与小熊结束合作，与天使签下3年总教练约再续前缘。

大谷翔平2018年10月接受「汤米约翰」（Tommy John）手术重建右臂韧带，去年9月再接受手术治疗左膝伤势，预计大谷翔平今年3月新球季开打时就能如期上场打击，但何时能重返投手丘尚无定论。

MLB官网刊出麦登访问指出，他说在冬季会议时就提出，希望大谷伤势痊愈后，在登板主投当天都继续打击，球队可以取消DH，而在登板前、后一天，也继续让他担任打者。

在天使的菜鸟年时，大谷被安排于周日登板，但在投球前一天、当天和后一天都不上场担任打者，但麦登希望今年球季改变这项作法。

麦登说：「（以前作法）等于至少让他一年少了50 个打数，球迷难道会没意见吗？不要把球员当成陶瓷娃娃，他历经了艰难的时刻，也熬过了复健，如今是继续担任棒球员的时候了…这个家伙非常特别。」

麦登相信让大谷在登板投球日继续打击是很合理的事，对大谷来说也不陌生，因为赴美前在日职北海道火腿斗士队期间，大谷就不时会在投球当天上场打击。

25岁的大谷翔平已在大联盟度过两个球季，累计打击率2成86，击出40支全垒打、123分打点。投球方面，在2018年新人球季先发10场，共拿下4胜2败，投手自责分率3.31，并送出63次三振。（译者：陈彦钧/核稿：陈亦伟）

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