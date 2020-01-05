与土耳其关系紧绷之际 希腊新总理将首度拜访白宫

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（法新社雅典5日电） 上任6个月的希腊总理米佐塔基斯7日将首度拜访白宫。同时，希腊与土耳其这两个北大西洋公约组织（NATO）盟国兼区域竞争对手的关系正陷于紧绷。

为达成希腊保守派政府的经济成长展望，雅典当局正亟思吸引美国投资人。而在米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）准备访美的同时，希腊与邻国土耳其则因移民、能源探勘和领土争端等议题，关系日益紧张。

米佐塔基斯12月29日接受希腊周报「论坛报」（To Vima）访问时说：「希腊与美国的关系比以往更为紧密。希腊是可靠盟友，而我盼望有行动而不只是言语来证实这一点。」

过去60年来，美国传统上努力在希腊和土耳其间维持平衡。美国前总统柯林顿政府事实上还曾介入1996年两国因爱琴海无人岛群归属所衍生的争端，以避免希腊与土耳其发生冲突。

但现任总统川普经常对美国政府的外交政策表达不同意见。川普偏好建立个人关系，结交对象甚至包括美国国务院或国会有时会指责其政策的国家领袖。土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）就是其中之一。

希腊第撒隆尼基市（Thessaloniki）马其顿大学（University of Macedonia）的国际关系教授李特萨斯（Spyridon Litsas）表示：「毋庸置疑，美国总统带给政坛的不确定性让眼前充满迷雾。」

李特萨斯告诉法新社：「米佐塔基斯前往华府是为了向美国政经菁英展现，在地中海东部除了有不可靠的土耳其，还有希腊存在。希腊是涉及这个区域权力均衡的重要国家、是重塑区域能源地图的主要角色，也是值得投资的沃土。」

© 2020 AFP