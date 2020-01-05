克罗埃西亚总统决选 选情胶着

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（法新社萨格勒布4日电） 克罗埃西亚总统大选明天进入第2轮投票，现任中间偏右总统季塔洛维奇面对左翼前总理米兰诺维奇的严峻挑战，正试图将分裂的右翼团结起来以全力一搏。 现任中间偏右总统季塔洛维奇（Kolinda Grabar-Kitarovic）竞选诉求主打「真正的克罗埃西亚」；而她的对手、克罗埃西亚社会民主党（Social Democratic Party of Croatia）籍前总理米兰诺维奇（Zoran Milanovic）则承诺一个公民平权的「正常」自由民主制度。

根据易普索（Ipsos）最新民调，米兰诺维奇领先季塔洛维奇3个百分点，选举结果仍在未定之天。

由执政党克罗埃西亚民主联盟（Croatian Democratic Union, HDZ）所支持的季塔洛维奇，必须赢回强硬派选民的选票，尤其是首轮把票投给无党籍候选人许构洛（Miroslav Skoro）的选民。

米兰诺维奇主宰多个城市选区，首轮投票中以约1/3选票领先群雄，部分原因就是右翼分裂而票源分散。

第2轮决选预计格林威治时间6时起跑，12小时后结束，首批结果预计格林威治时间19时出炉。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP