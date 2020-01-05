巴黎公园砍杀案1死2伤 当局定调为恐怖攻击

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（法新社法国克雷泰4日电） 法国反恐调查人员今天接手调查日前发生在巴黎南方的挥刀攻击案；一名男性凶嫌昨天在巴黎南方一座公园内挥刀杀害一名正在和妻子散步的男性，随后遭警方击毙。

名叫纳坦（Nathan C.）的22岁男子昨天午餐时段在巴黎南郊犹太城（Villejuif）挥刀砍人，造成1死2伤，随后遭警方击毙。警方起初将这起事件以刑事案件处理，而非恐怖主义事件。

但法国全国反恐小组（PNAT）透过声明表示，尽管已知纳坦患有精神方面的问题，但有令人忧心的证据显示，他生前改信伊斯兰教且思想已经激进化。

声明指出：「过去几个小时来的调查让我们确定他已激进化，（并显示出）他对他即将做出的行为做好了有组织的准备。」

声明还说，除此之外，调查「显示出经过深思熟虑并做出选择的谋杀行动。行动本质是要透过恐吓或恐怖手段严重扰乱公共秩序」。

一名地方官员稍早在记者会上表示，纳坦在攻击期间曾高喊穆斯林祷词「真主至大」（Allahu Akbar）。

纳坦在2017年中改信伊斯兰教，据信他自幼罹患严重精神疾病、多次进出医院，并于去年6月停止接受治疗。

巴黎警察毕高（Philippe Bugeaud）在记者会上表示，案发后警方在一个袋子里发现伊斯兰萨拉菲教派（Salafi）着作。萨拉菲教派是伊斯兰教逊尼派（Sunni）内走极端路线的分支。

毕高还说，他们还发现一封信，「当中的语句相当典型出自会自我鞭笞，并知道自己可能将铤而走险的穆斯林男子」。

治安官贝科（Laure Beccuau）说，纳坦位于巴黎的公寓也呈现「将不再有人居住的各种徵兆」。

贝科表示，纳坦发动攻击时曾放过第一个人，因对方自称是穆斯林并用阿拉伯语引述经文。

纳坦接着攻击一对在公园散步的夫妻，杀害男方并重伤其妻，再伤害后头一名女性慢跑者。贝科说，两名受伤女性现在都已经出院。

圣战极端主义分子从2015年起在法国发动一连串攻击，总共造成逾250人丧生，遭受冲击的法国迄今一直维持高度警戒。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP