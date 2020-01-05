柬埔寨施工饭店倒塌 36死23伤

广告 继续浏览后续

（法新社柬埔寨白马5日电） 柬埔寨南部一栋施工中饭店倒塌，许多工人受困，搜救行动今天进入第3天，官员表示，死亡人数已达36人，另外还有23人受伤。

首都金边（Phnom Penh）西南方160公里的沿海省分白马（Kep）这栋7层楼饭店建筑3日倒塌后，数以百计士兵与搜救人员使用挖土机、钻头及电锯通宵工作，清除混凝土。

官员最初估计有30名工人受困倒塌建筑底下，但省政府发言人罗乌东（Ros Udong）告诉法新社，因为今天清早发现更多遗体，伤亡人数比原先料想的高，但也救出23名幸存者。

柬埔寨正经历建设热潮，饭店、高楼及赌场在几无管制监督下，如雨后春笋般出现。

但根据国际劳工组织（ILO），这些艰钜且危险的工作由约20万名工人承担，他们多数对建筑工作不熟练，且领取日薪，并不受工会规定保障。

工人倡议团体指出，低安全标准提高工地意外风险，而这些工地还经常成为工人与家属的临时住所。

工人英柯萨（Ei Kosal）昨天表示，建筑倒塌时，他、妻子跟其他两名女子正在工地吃饭，两名同伴被压住，并立即丧命。

他在医院休养时表示：「我没料到会活下来…这就像我刚刚重生。」

© 2020 AFP