法年金改革罢工迄今一个月 数千人坚决抗议到底

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（法新社巴黎4日电） 数千名法国民众今天上街反对总统马克宏的退休金改革计画；法国政府的年改计画已导致全国运输业罢工一个月。

游行人士从巴黎东部的里昂车站（Gare de Lyon）出发，手上标语写着「马克宏，撤销你的计画；拯救并改善我们的退休制度」，并一步步往北走向4公里外的巴黎东站（Gare de l'Est）。

根据警方提供的数据，巴黎有约3500人走上街头；法国西南城市马赛（Marseille）和土鲁斯（Toulouse）也见到规模较小的游行活动。

这场去年12月5日开始的反年改罢工行动，已成为法国有史以来铁路业为时最长的不间断罢工行动。马克宏指望罢工时间拖越长，民间支持度会越低。

根据昨天民调机构Odoxa公布的最新访调结果，占多数的61%民众仍支持罢工行动，但数字已较去年12月19日民调结果少了5个百分点。

马克宏将于6日召开2020年度首场内阁会议，预计隔天与工会领袖重启谈判，不过目前为止双方都没有让步的迹象。

各大工会已号召于9日再度发动大规模示威行动，届时教师、医护人员等劳工预料都将加入罢工行列。

© 2020 AFP