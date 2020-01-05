澳洲野火肆虐 重要无尾熊族群受创

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（法新社雪梨5日电） 澳洲野火肆虐，扩散至袋鼠岛保护区，救难单位今天表示，岛上无尾熊恐怕有半数死亡，还有许多重伤。岛上无尾熊是澳洲唯一未感染衣原体的一群，被视为此物种存续的「保险」。

袋鼠岛（Kangaroo Island）位于南澳省外海，因自然生态而成为热门观光景点，是许多野生动物的家，其中也包括最受人喜爱的无尾熊。据估计，当地的无尾熊数量约5万只。

澳洲东南部爆发大规模野火，造成长达数月危机，科学家估计，光是新南威尔斯省（New South Wales）就有近5亿只动物丧命。

袋鼠岛野生动物公园（Kangaroo Island Wildlife Park）正募集基金以照顾受伤的无尾熊，工作人员密契尔（Sam Mitchell）告诉法新社：「超过50%已经丧生」。

他又说：「受伤的情况都很严重，其他的则是无家可归，接下来几周，饥饿将是另一个问题。」

阿得雷德（Adelaide）一所大学去年7月发表研究报告说，袋鼠岛的无尾熊对整个无尾熊族群的存续特别重要，因为他们是唯一没有感染衣原体的大批无尾熊。

东部昆士兰省（Queensland）和新南威尔斯省的无尾熊有许多都感染衣原体，维多利亚省（Victoria）的无尾熊也难逃这种细菌侵袭。感染这种细菌会造成失明、不孕和死亡。

阿得雷德大学（University of Adelaide）专家费比安（Jessica Fabijan）说：「它们有如确保整个族群存续的保险，却因大火遭受重创。」

© 2020 AFP