疑军阀支持者所为 利比亚首都遭空袭28死数十伤

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（法新社的黎波里4日电） 利比亚首都的黎波里一所军事学校今天遭遇空袭。全国团结政府卫生部发言人表示，空袭至少造成28人死亡、数十人受伤。

哈希米（Amin al-Hashemi）还表示，空袭发生当下，学员正聚集在阅兵场，准备前往宿舍。

这所军事学校位于的黎波里（Tripoli）住宅区艾哈巴艾卡德拉（al-Hadba al-Khadra）。

全国团结政府（Government of National Accord, GNA）卫生部呼吁民众前往医院和血库捐血，帮助伤患。

的黎波里南部去年4月起即陷入激战，军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）当时发起攻势，欲一举拿下的黎波里。

利比亚情势并未因独裁领袖格达费（Muammar Qaddafi）2011年在一场北大西洋公约组织（NATO）支持的起义行动中遭推翻并杀害而好转，反而分裂成敌对的西部和东部势力，一是掌控西北部的黎波里的全国团结政府，而自封利比亚国民军（LNA）的军阀哈夫塔则支持另一个东部的政府。

全国团结政府部队今天在脸书放上死伤者的照片，并指控空袭行动是由效忠哈夫塔的人士所发动；不过亲哈夫塔势力尚未出面承认犯案。

根据联合国数据，哈夫塔去年对的黎波里发动攻击迄今，已有超过280名平民和逾2000名战士丧命。

根据记者看过的联合国机密报告，联合国安全理事会上个月再度呼吁利比亚停战，并敦促各国遵守对利比亚武器禁运的承诺，不过约旦、土耳其和阿拉伯联合大公国一再违反约定。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP