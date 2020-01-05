称苏雷曼尼曾助911恐攻 彭斯说法遭媒体挑战

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（法新社华盛顿4日电） 美国副总统彭斯（Mike Pence）断言遭美军狙杀的伊朗将领苏雷曼尼（Qassem Soleimani）曾协助911恐怖攻击，美国媒体今天提出强烈挑战。

苏雷曼尼是伊朗革命卫队（Revolutionary Guards Corp）负责境外任务的圣城部队（Quds Force）指挥官，昨天在伊拉克遭美军空袭身亡。

彭斯昨天推文表示，苏雷曼尼「曾协助12名恐怖分子中的10人秘密前往阿富汗，这12人就是在美国发动911的恐怖份子」。

当批评者在推特指出，2001年911事件是由19名好战份子发动，并非12人，彭斯的发言人瓦德曼（Katie Waldman）随即表示，彭斯是指「途经阿富汗」的12人，而这「12人中有10人获得苏雷曼尼协助」。

但「纽约时报」指出，911事件调查委员会（September 11 Commission）发布的585页报告，完全没提到当时已在领导圣城部队的苏雷曼尼之名。

跨党派的911事件调查委员会发现，「虽有强烈证据指出伊朗在911之前协助盖达（al-Qaeda）成员出入阿富汗…我们并未发现证据显示伊朗或真主党（Hezbollah）知道后来的911攻击计画」。

报告还说：「盖达干员前往伊朗时，可能也不知道未来行动的具体细节。」

「华盛顿邮报」则指出，或许「称伊朗『协助』他们旅行基本说来没错」，但那不意味德黑兰、尤其是苏雷曼尼「是在知情的情况下协助后来的911攻击」。

此外，911恐攻19名劫机犯中，15人是沙乌地阿拉伯国籍，而沙国是逊尼派君主国家，区域大对头是什叶派的伊朗。（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP