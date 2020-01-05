若野火影响球员健康 乔科维奇：应考虑澳网延期

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（法新社布里斯本5日电） 澳洲网球公开赛将开打，但当地受野火持续延烧影响，当地环境并不理想，世界职业网球协会（ATP）球员理事会主席乔科维奇表示，如果威胁球员健康，主办单位应考虑延后举办。

年度首场大满贯赛事澳网（Australian Open），20日将在墨尔本球场（Melbourne Park）开打，但整座城市被大火造成的浓烟覆盖，影响空气品质。

ATP球员理事会主席，同时也是当今男网世界排名第2的乔科维奇（Novak Djokovic）今天稍早表示，延赛会是万不得已的最后选项，但应该拿出来讨论。

正代表塞尔维亚征战世界职业网球协会杯（ATP Cup）的乔科维奇说：「显然，你必须…因为一些极端气候和环境去做些考量。」

「假如环境会影响球员的健康，我认为我们真的应该考虑（延赛）。」

丛林野火已在澳洲延烧数周之久，造成24人丧生，数百房产被毁。

网球相关单位上周做出史无前例的决定，将坎培拉国际网球巡回赛（Canberra International）比赛场地，从首都坎培拉换到600公里外的维多利亚省班迪戈（Bendigo）。

© 2020 AFP