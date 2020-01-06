委内瑞拉国会议长闹双胞 马杜洛欲削弱瓜伊多

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（法新社卡拉卡斯5日电） 委内瑞拉反对派领袖瓜伊多与敌对阵营议员巴拉，今天分别以不同场次的表决结果，各自宣称自己是国会议长。委内瑞拉反对派宣称巴拉的举动形同「国会政变」。

委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）政府今天企图实质接管立法机关，让自家候选人巴拉（Luis Parra）就任国民议会（National Assembly）议长，此举显然是要夺走瓜伊多（Juan Guaido）的国际信誉。

瓜伊多因警察阻拦进不了国民议会议场，随后他前往媒体「国家报」（El Nacional）办公室召开会议，由反对派议员投票通过连任议长。

而在国民议会大楼内，由于瓜伊多缺席，贪腐丑闻缠身的巴拉自行宣布担任议长，指称自己获得167席议员中的81票当选。

瓜伊多获得约100位议员选票支持，包括几位在去年政治动乱中被迫流亡的议员，或往外国使馆寻求庇护的议员。

瓜伊多去年初自行宣布为临时总统，直接挑战委内瑞拉联合社会党（PSUV）领导人马杜洛政权。

36岁的瓜伊多今天誓言「履行」宪法赋予他的两项职权，也就是国会议长与临时总统身分。

但马杜洛在电视演说中力挺巴拉为新议长，并说「瓜伊多已遭自己的党派议员投票踢出国民议会」。

不过，委内瑞拉反对派稍早宣称，巴拉的举动是「国会政变」。

委内瑞拉政府机构中唯一由反对派掌控的国民议会在推特帐号上表示：「（巴拉）在没有表决，也未达委内瑞拉联合社会党议员法定人数下，就企图宣誓为假国会议长。」

瓜伊多与大约12位国会议员早前要进入议场时遭警察阻挡，双方在场外僵持4小时。警察宣称是在执行安全任务，但属马杜洛党派的议员以及与瓜伊多划清界线的部分反对派议员，则可以进入议场。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP