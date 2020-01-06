市场担心美伊爆发战争 亚股多收黑

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（法新社香港6日电） 美国上周击杀伊朗军方高级指挥官，引发各界担心中东地区会爆发大型冲突，市场避险情绪升温，油价和金价应声劲扬。全球股市大多走低，亚洲股市今天追随美股跌势多半收跌。

美国3日击杀伊朗革命卫队圣城部队（Quds Force）指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani），伊朗扬言要采取报复。美国总统川普随后警告，可能对德黑兰展开「重大报复」。美军暗杀苏雷曼尼的消息震惊全球股市，引发投资人获利了结卖压，也使油价飙涨。

伊朗昨天宣布，将进一步缩减对2015年核子协议的承诺；另外，伊拉克国会要求美军撤离。这都是美军发动攻击造成的后果。

中美准备在下周签署第一阶段贸易协议，同时有数据显示，全球经济出现些微改善，这些都带动市场乐观情绪，但美军突袭苏雷曼尼引发的危机使投资人大感震惊。

澳洲国民银行（National Australia Bank）的厄崔尔（Ray Attrill）说：「地缘政治紧张局势看似在未来几天都会持续升温，带动油价上涨，并让风险资产市场继续处于守势。」

美股3大指数3日收盘全数下跌，自历史高点拉回。亚股今天追随华尔街股市跌势大多收黑。今天是日本东京股市2020年首个交易日，投资人结束新年假期回归股市之际，日经225指数收盘重挫1.9%。香港股市收跌0.8%。

新加坡股市下跌0.6%。首尔和雅加达股市挫低1.0%。台北股市重挫1.3%。但雪梨和威灵顿股市双双收红。上海股市终场持平。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

© 2020 AFP