德英法喊话 吁伊朗停止抵触核协议举措

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（法新社柏林5日电） 伊朗政府宣布不再遵守2015年核子协议对浓缩铀的限制后，德国、法国和英国的领袖今天共同呼吁德黑兰当局，停止抵触核子协议的措施。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和英国首相强生（Boris Johnson）在联合声明中说：「我们呼吁伊朗撤销所有与核协议不符的举措。」

美、俄、中、英、法、德六方2015年与伊朗签署「联合全面行动方案」（JCPOA，俗称伊朗核子协议），要求德黑兰当局限缩制造核武的核子计画，换取解除大部分经济制裁。但美国总统川普去年片面退出核协议，伊朗也逐渐扬弃协议中的关键承诺。

美国无人机3日在巴格达狙杀伊朗革命卫队圣城部队指挥官苏雷曼尼（Qassem Soleimani），伊朗扬言报复，在美伊紧张情势升温之际，梅克尔、马克宏和强生也呼吁伊朗，切勿采取「进一步暴力行动或助长这类行径」。

「当前最重要的是缓和局势，我们呼吁各方展现最大克制力和发挥责任感。」

在伊拉克国会通过一项敦促美军撤出伊拉克的法案后，3位领导人也恳请各界不要动摇对抗伊斯兰国（IS）的决心。

3人的联合声明说：「我们重申持续致力对抗伊斯兰国的决心，这仍是当务之急。在这方面，我们必须维持同盟。维持（反伊斯兰国）同盟至关重要，我们呼吁伊拉克当局继续向盟友提供必要支援。」

美军于2014年受巴格达当局之邀进驻伊拉克，协助对抗伊斯兰国势力。但因美军狙杀苏雷曼尼引发区域紧张，伊拉克国会通过决议，要政府赶走国内的外国驻军。

© 2020 AFP