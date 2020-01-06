快艇逆转胜尼克 3人同场得分逾30队史首见

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（法新社洛杉矶5日电） 美国职篮NBA洛杉矶快艇今天以135比132逆转击败纽约尼克，全队有3人同场得分达30分，是队史50年来首见。

快艇阵中除板凳出发的哈洛（Montrezl Harrell）砍进34分，另外两名得分在30分以上的球员是乔治（Paul George）和威廉斯（Lou Williams），他们双双斩获32分。快艇今天赢球，稍稍缓解了前一战在主场114比140败给曼菲斯灰熊的苦涩。

这是快艇队史50年来，第一次有3名球员在同场比赛拿下30分以上的分数。

尽管对子弟兵的防守表现并不满意，但快艇总教练瑞佛斯（Doc Rivers）仍说：「我想，能（缔造）历史总是好的吧。」

瑞佛斯说：「我们有没有曾在其他队有57%的团队投篮命中率、拿下132分的情况下还能赢球的，相较（赢球的）喜悦，我（对防守不佳）的沮丧可能还多一些。」

但他仍在快艇身上看到能让他高兴的事，那就是从第一节落后16分的情况下逆转。

哈洛和威廉斯在这样的逆转中扮演关键角色，第2节威廉斯拿下18分，哈洛则获14分，这让快艇打出单节47比24的猛烈攻势，并在中场时反以76比69领先。

因左腿筋紧绷缺席昨天比赛，而在今天重回球场的乔治说：「我们的第2组人马进到场上，他们做好防守，他们止住失分，接着威廉斯也开火了。」

贝佛利（Patrick Beverley）因为右手腕酸痛缺席3场比赛后归队，乔治表示，他们都受到板凳球员的鼓舞。

他说：「我们知道我们得做什么。」

乔治在比赛还剩下7分6秒时6犯离场，当时快艇握有11分领先。

尼克连拿8分，并在莫里斯（Marcus Morris）于终场前10.4秒进球后，将落后缩小到剩下3分差距。

但威廉斯之后的两罚俱中，奠定了快艇的胜基。快艇今天赢球，战绩变成26胜12败，暂时排在西区第4。

© 2020 AFP