第77届金球奖星光大道 众女星红毯争艳

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶5日电） 好莱坞巨星今天纷纷点亮金球奖颁奖典礼，亚裔演员奥卡菲娜、莎莉赛隆和珍妮佛罗培兹等女星纷纷在红毯上争艳亮相。

以电影「别告诉她」（The Farewell）获奖呼声高的亚裔演员奥卡菲娜（Awkwafina）选了一件迪奥（Dior）的黑色燕尾服，配上荷叶领口的白衬衫，相当具个人风格。

在改编福斯新闻（Fox News）性骚扰丑闻电影「重磅腥闻」（Bombshell）中饰演主播梅根凯莉（Megyn Kelly）的莎莉赛隆（Charlize Theron），今天身穿草绿色斜肩洋装，内搭黑色紧身胸衣，大胆风格令人眼睛为之一亮。

今年50岁的珍妮佛罗培兹（Jennifer Lopez）和夫婿美国职棒大联盟MLB前纽约洋基球星A-Rod罗德里格斯（Alex Rodriguez）携手走红毯，珍妮佛罗培兹穿着白色礼服，胸前有巨大的金色墨绿色蝴蝶结，相当浮夸。

「纽约时报」时尚评论家佛里曼（Vanessa Friedman）推文表示：「珍妮佛罗培兹如同巨大礼物般登场，我以为这已经过时了。」（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP