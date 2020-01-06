美国务卿：伊朗很可能报复美军

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（法新社华盛顿5日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天表示，美国空袭狙杀伊朗重要军事将领后，伊朗可能会尝试攻击美国部队。

蓬佩奥对福斯新闻频道（Fox News）说：「我们认为伊朗很有可能会犯下错误，决定追击我们在伊拉克的部分部队、军事部队，或我们在叙利亚东北部的士兵。」访谈内容于今天播出。

美国3日以无人机对巴格达国际机场发动空袭，炸死伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）圣城部队（Quds Force）指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani）后，伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的军事顾问表示，伊朗将对美国军事据点做出「军事报复」。

蓬佩奥说：「伊朗如果追击他们，会铸下大错。」

美国目前在中东地区约有6万名士兵，包括在伊拉克约有5200人。美国狙杀苏雷曼尼后，华府3日下令增派数千名军人前往当地。

蓬佩奥表示：「我们正在对各种报复行为做准备。」包括网路攻击。

在苏雷曼尼及伊拉克民兵组织人民动员（Hashed al-Shaabi）指挥官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis ）遭美方杀害后，获伊朗政府支持的黎巴嫩什叶派组织真主党（Hezbollah）首领纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）今天也特别表示会以美国军队作为报复目标。

纳斯拉勒说：「美国军队杀了他们，将为此付出代价。」

伊拉克国会也被这起事件激怒，呼吁政府终止让美国率领的联军继续留在伊拉克境内。

以美国为首的联军自2014年起驻扎伊拉克，当时巴格达当局邀请他们来支援伊拉克当地部队，共同对抗伊斯兰国（IS）组织。

不论当局最后做出任何决定，都必须经伊拉克内阁同意，不过伊拉克总理稍早曾表明支持驱逐以美国为首的联军出境。

蓬佩奥说：「我们有信心，伊拉克人民想要美国继续留在当地。」

「等伊拉克领导阶层和政府做出决定时，我们再来看要怎么做。」（译者：李佩珊/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP