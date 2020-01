广告 继续浏览后续

(法新社洛杉矶5日电) 在「火箭人」(Rocketman )把乐坛传奇「强叔」艾尔顿强诠释得淋漓尽致的泰隆艾格顿(Taron Egerton)今天击败一票进敌,夺下第77届金球奖音乐喜剧类最佳男主角奖殊荣。

其他入围者今年表现都堪称一绝,包括「我叫多麦特」(Dolemite Is My Name)的艾迪墨菲(Eddie Murphy)、「锋回路转」(Knives Out)的丹尼尔克雷格(Daniel Craig)、 「从前,有个好莱坞」(Once Upon a Time... in Hollywood)的李奥纳多狄卡皮欧(Leonardo DiCaprio),以及「兔嘲男孩」(Jojo Rabbit)的罗曼格里芬戴维斯(Roman Griffin Davis)。(译者:蔡佳敏/核稿:陈昱婷)

© 2020 AFP