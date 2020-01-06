雅加达5层楼建筑塌陷多人受困 现场满目疮痍

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（法新社雅加达6日电） 印尼电视台报导，首都雅加达一栋5层楼高建筑今晨惊传部分塌陷，至少8人受伤，多人受困其中，现场影像可见建筑一半已塌陷，地上满是石块和碎砾。

目前尚不清楚这起事故是否造成人员丧生，也不清楚是否与上周在大雅加达地区发生的洪患有关。这起致命洪患已造成60多人罹难。

电视画面显示，这栋位于雅加达西部的建筑一半已经塌陷，地面道路上布满水泥和碎块。

搜救人员用担架将伤患从这栋危楼里一一抬出。

国家搜救总署（National Search and Rescue Agency）官员对当地电视台说：「我们还在疏散受困这栋建筑里的受害者。」这名官员还说：「我们还不清楚事故发生原因。」有关当局未立刻对记者提问做出评论。

这栋建筑据报是住商混合空间，一楼有便利商店，楼上是小型分租套房。

施工标准松散，已经引起各界对印尼建筑物安全性的顾虑。

2018年，一群青少年在雅加达以东井里汶（Cirebon）一栋建筑物里排练歌舞剧时，房子突然倒塌，造成7人死亡。

同年，位于雅加达的证券交易所大楼室内夹层突然坍塌到一楼，造成至少75人受伤。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP