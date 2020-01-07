三星人造人NEON登场 能宛如真人交谈具同理心

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（法新社拉斯维加斯7日电） 南韩手机制造大厂三星电子旗下Star Labs实验室今天揭示数位虚拟化身NEON，并将此形容为人工智慧驱动的「人造人」，宣称能宛如真人般「交谈且具同理心」。

法新社报导，在2020年拉斯维加斯消费电子展（CES）开幕式上，三星（Samsung）旗下独立研发机构「技术与先进研究实验室」（Star Labs），揭示号称是新型人工智慧（AI）的NEON。

但部分业界专家质疑三星在其基础技术方面提供的细节不足。专业科技网站The Verge就说：「就我们所知，这完全没什么奥秘，NEON只是数位虚拟化身，由电脑动画绘制的似人形象，相当于虚拟助理Siri的『人造人』。」

「别担心任何『人工智慧Android暴动』，这不是你正在寻找的那种人造人。」

根据这个以加州为据点的三星实验室，这项科技能够打造客制化数位形象，并能出现在显示器或电玩中，能设计成「电视主播、发言人或电影演员」，甚至是「同伴及朋友」。

虽然长期以来早就能编写程式，让数位虚拟化身从事特定任务，像是在电玩中的玩家角色，不过NEON更进一步，能融入人类感情进行互动。

三星表示，尽管人造人可能会从真人身上借用其特徵，但「每个NEON都有他或她自己的独特个性，且可以展现新表情、动作与对话」。

© 2020 AFP