中东情势缓和 美股上扬亚股反弹

广告 继续浏览后续

（法新社香港7日电） 随着中东爆发冲突的疑虑舒缓，亚股今天反弹，油价与金价则是回跌。但在美国击杀伊朗最重要的军事领袖后，市场投资人对于任何的情势升高仍不敢掉以轻心。

伊朗军事指挥官苏雷曼尼（Qassem Soleimani）上周遭美国暗杀引发的危机并未越演越烈，投资人注意力回到关心全球经济前景，以及美中预计于15日签署的贸易协议。

美国、欧洲与英国公布强劲的服务业数据，升高市场预期全球经济成长减速将放缓的心理，激励美股三大指数率先走扬，扭转盘初跌势，终场收高。

亚股也是普遍跟涨，东京股市日经指数收涨1.6%，香港股市恒生指数收高0.34%，上证综合指数收涨0.69%，孟买与曼谷股市也收高，威灵顿股市则是微幅上涨0.02%，台北股市则是下挫。

市场观察人士指出，市场并未遭受重创的主因在于，美国和伊朗的紧张对峙未如预期对全球经济成长造成重大冲击。

投资人转回投资较高风险的资产，导致油价回跌。油价前两个交易日飙涨近7%，金价则从6年半高点回落。

英国盈丰财资市场（CMC Markets UK）分析师休森（Michael Hewson）说：「把过去几天事件的激情和喧嚣暂搁一旁，在没有发生进一步的暴力和紧张升高下，实际上情况是没什么改变。」（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP