奥地利33岁总理宣誓就职

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（法新社维也纳7日电） 奥地利保守派领袖库尔茨今天宣誓就任总理，成为全球最年轻的民选领导人。他先前与极右翼政治势力合组的政治联盟瓦解后，这次是与绿党组成令人难以置信的联合政府。

现年33岁的库尔茨（Sebastian Kurz）誓言「捍卫气候与边界」，他创下奥地利首例，延揽绿党（Greens ）组成联合政府，当地媒体形容这很「奇特」，「令人难以置信」。

库尔茨领导的人民党（OeVP）上周与绿党达成共治的协议。此前他与极右翼势力合组的政府因贪腐丑闻而瓦解后，去年9月国会提前改选，人民党与绿党都大有斩获。

这个政治联盟为了讨好双方支持者，一方面将推动奥地利在2040年前成为碳中立的国家，也将持续推行先前严厉的反移民措施。

部分观察家认为，若奥地利的联合政府运作顺利，可成为欧洲其他国家的参考模式，因欧陆各国都苦于应付民粹风潮，但也得处理气候变迁问题。

库尔茨辩称，这样的组合可说是「两全其美」。他领导的人民党已在奥地利执政超过30年。

人民党在新的联合政府取得10席内阁部长职位，而绿党则有4席，58岁的绿党主席库格勒（Werner Kogler ）担任副总理。

随同库尔茨宣誓就职的内阁首长过半数是女性，其中包括国防部长，而且这些部长级官员有许多年龄在30 至40岁来岁。

© 2020 AFP