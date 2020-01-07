川普上电台吹嘘 祖克柏称他脸书排名第一

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普今天表示，脸书公司（Facebook Inc.）执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）在晚宴上告诉他，他在脸书是「第一名」。

川普说：「我前阵子与祖克柏共进晚餐，他说『我想恭喜你…你在脸书是第一名』。」

川普是在接受右翼广播谈话节目主持人林堡（Rush Limbaugh）现场访问时发表上述言论，但没有进一步说明细节。

川普与祖克柏去年10月曾在白宫共进晚餐。脸书发言人表示，两人之后便没有进一步会谈。

川普提到社群媒体对于他传递讯息的重要性，让他得以绕过专业新闻媒体发表意见。川普指控专业新闻媒体对他有偏见。

在推特拥有近7000万名跟随者的川普告诉林堡，没有这个平台，「我想我们会迷失。」他说：「我们将无法让真相大白。」

美国即将于11月举行总统大选，社群媒体因让不实讯息与假新闻流窜而饱受各界批评。

川普本身一再使用脸书与推特发表不实声明与阴谋论。

这两大平台回应说，他们不会试图移除政治人物发表的谎言，因为他们的声明落在内容「具有新闻价值」的类别。

就政治广告经费而言，川普确实在脸书排名第一，脸书因此被控遭共和党不当影响。

© 2020 AFP