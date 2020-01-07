研究发现AI诊断脑癌表现佳 准确如真人医师

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（法新社巴黎6日电） 研究人员今天表示，人工智慧（AI）电脑模型可以诊断并辨识出10种常见脑癌，准确度跟真人医师一样。

全球每年超过1500万人被诊断出罹癌，其中8成会接受手术治疗。光在美国，每年要进行超过100万件癌细胞样本活体组织切片检查，每件都得经由病理学家分析诊断，对医疗体系造成庞大的压力。

一个由美国专家组成的团队在「自然医学杂志」（Nature Medicine）发表研究报告，描述他们如何训练人工智慧演算法，从超过250万个影像中分析脑癌。他们发现，电脑能够在3分钟内诊断出常见癌症，比人类专家快上10倍。

研究人员发现，在278名脑瘤病患的临床试验中，人工智慧的诊断和病理学家相当，甚至更为准确。在临床试验时，医师犯了17个错误，AI则犯下14个。

研究报告主笔、纽约大学朗格尼医学中心（NYU Langone Health）神经外科副教授欧林杰（Daniel Orringer）表示，这些发现可以在动手术切除肿瘤时，协助外科医师及病患。

他告诉法新社：「明确来讲，这代表身为外科医师的我们，可以在手术时做出更安全、更准确的决定。」他还说：「我们更能够保留健康的组织，只切除癌细胞」

他说：「最终，这代表更少的并发症，以及对癌症病患更好的结果。」

研究也抛出一些令人惊讶的结果。每个病理学家误诊的案例，AI都诊断正确，而所有AI遗漏的病例，都被病理学家发现。

欧林杰表示：「我们推测，AI甚至可以改善一些训练有素病理学家的表现。」

© 2020 AFP