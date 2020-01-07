美国防部长否认撤军伊拉克

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（法新社华盛顿6日电） 美国国防部长艾斯培今天否认美军将撤出伊拉克。先前一名美军将领致函伊拉克政府表示，「出于对伊拉克主权的尊重」，美军准备撤离。

艾斯培（Mark Esper）说：「目前没有任何撤军伊拉克的决定…还没有决定撤出伊拉克，就是这样。」

艾斯培还说：「那封信不符合我们现在的状况。」

美国总统川普下令3日空袭伊拉克首都巴格达国际机场，击毙伊朗革命卫队精锐圣城部队指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani），引发轩然大波。伊拉克国会昨天通过决议，要求美国等外国驻军撤离伊拉克。

率领伊拉克特遣部队的美国准将希里（William Seely）签署的官方信函明确指出，美军准备撤离伊拉克。消息一出引发骚动。

信中写道：「出于对伊拉克共和国主权的尊重，并且在伊拉克国会和总理要求下，坚决行动联合特遣部队（CJTF-OIR）将在未来几天和几周内变换阵地，准备移动部队。」CJTF-OIR是指在伊拉克和叙利亚对抗伊斯兰国（IS）的联军。

信中还说：「我们尊重你们要求我们离开的主权决定。」信中写道，美国率领的联军将利用直升机撤军。

然而美国参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）表示，这封信仅是不该寄出的「草稿」。他说内容「措辞不当」，真正意思应是指出美军在基地之间移动部队，不是撤军。

密利告诉媒体：「这是过失，一个无心之过，一封未签名的草稿信，因为我们正在移动部队。」

密利说：「这是过失，信不应该寄出。」

© 2020 AFP