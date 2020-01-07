美狙杀伊朗将领持续发酵 驻伊拉克部分德军将撤离

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（法新社柏林7日电） 德国国防部今天表示，将撤离派驻伊拉克、参与打击伊斯兰国（IS）联军的部分军人。这是美国以无人机在伊拉克狙杀伊朗高阶将领苏雷曼尼（Qassem Soleimani）后的最新发展。

德国国防部发言人告诉法新社，大约30名派驻伊拉克首都巴格达（Baghdad）和首都北方城市塔吉（Taji）的德国军人，将转赴约旦和科威特。发言人还说，撤离行动会「很快展开」。

德国共部署大约415名军人参加打击伊斯兰国的联军，其中大约120人派驻伊拉克。

在德国作出上述宣布前，伊拉克国会已通过决议，要求政府终止与美国为首联军之间的协议。

德国外交部长马斯（Heiko Maas）昨天晚间表示，德国派军进驻伊拉克的基础为「我们获得伊拉克政府和国会邀请」。

「若情况不再是如此…那么我们就失去进驻的法律基础。我们必须尽快与巴格达有关人士厘清现况。」

德国总理梅克尔（Angela Merkel）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、英国首相强生（Boris Johnson）5日也发布联合声明，敦促伊拉克勿危及打击伊斯兰国圣战分子的作战。

声明提到：「在此情况下，保留（对抗伊斯兰国的）联军至关重要。我们呼吁伊拉克当局继续提供联军必要支援。」

© 2020 AFP