NASA行星猎人TESS发现可能适居行星

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（法新社华盛顿6日电） 美国航太总署今天说，探测系外行星的凌日系外行星巡天卫星（TESS）发现了一颗和地球一般大小的行星，位于宿主恒星的可居住范围内，容许液态水的存在，距离地球仅100光年。

美国国家航空暨太空总署（NASA）喷射推进实验室（JPL）在夏威夷檀香山举行的年度美国天文学会（American Astronomical Society）中宣布这项好消息。这枚名为TOI 700 d的行星，距离地球相对接近，仅100光年之远。

NASA天文物理部门主任赫茨（Paul Hertz）表示，TESS的任务在找出和地球一般大小、绕行宿主恒星的行星。

法新社报导，TESS刚开始把这枚宿主恒星TOI 700分类错误，意味行星的体积看似比实际上更大、温度更高。但多名业余天文学家发现这个错误，当中还包括一名和TESS团队成员合作的高中生史宾塞（Alton Spencer）。

芝加哥大学研究生吉伯特（Emily Gilbert）表示：「我们修正恒星的体积后，行星的大小也跟着下修，接着发现最远的一颗行星体积和地球一般大，并且位于可居住区域。」

这项发现后来经由史匹哲太空望远镜（Spitzer Space Telescope）证实。

过去也曾发现过其他类似的行星，尤其是由克卜勒太空望远镜（Kepler Space Telescope）所观测到的。不过，这是2018年发射的TESS第一次发现类似的行星。

恒星TOI 700体积不大，约是太阳的40%，表面温度只有太阳的一半。TESS在轨道上发现3枚行星，分别命名为TOI 700 b、c和d。当中只有d位于所谓的可居住区域，距离TOI 700不会太远，也不会太近，这样的温度可以允许液态水的存在。

TOI 700 d的体积比地球大了20%左右，绕行TOI 700一周的时间为37天，接收到的热能是地球从太阳接收的86%。

TOI 700 d由什么构成仍有待观察。研究人员根据恒星TOI 700的体积大小和型态发展出三种模式，以预测TOI 700 d的大气组成和表面温度。

NASA解释，其中一种模拟模式是TOI 700 d被海洋所覆盖，大气中以密集的二氧化碳为主，科学家怀疑这点和火星形成初期类似。

太空人也将会利用其他的工具观测TOI 700 d，以取得新的资料，看看是否符合NASA提出三种模型中的一种。

© 2020 AFP