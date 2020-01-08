丑女贝蒂创作人过世 享年45岁

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（法新社洛杉矶8日电） 美国热门电视影集「丑女贝蒂」创作人席尔维奥霍塔被发现在迈阿密丧命，享年45岁。

席尔维奥霍塔（Silvio Horta）的经纪人表示，他的家人很快将发表声明。目前虽不清楚他的死因，但美国娱乐周刊「综艺」（Variety）披露，席尔维奥霍塔死于自杀。

席尔维奥霍塔开发美国广播公司（ABC）热门影集「丑女贝蒂」（Ugly Betty），这个影集改编自哥伦比亚同名电视剧「丑女贝蒂」（Yo soy Betty, la fea），描绘一名土里土气的秘书，试图在纽约时尚杂志谋职的故事。

这部由莎玛海耶克（Salma Hayek）担任执行制片的影集，还有女主角艾美莉卡弗瑞娜（America Ferrera）双双拿下金球奖。

艾美莉卡弗瑞娜今天在社群网站Instagram写道：「听闻丑女贝蒂创作人席尔维奥霍塔的死讯，让我震惊又心碎。」

她说：「他的才华与创意带给我和许多人欢乐与光明。」

在丑女贝蒂中演出的女星凡妮莎威廉斯（Vanessa Williams）表示：「听到这个不幸的消息，令人震惊不已，我们许多和他共事过的人将怀念他的创意和热情，愿他安息。」

古巴裔的席尔维奥霍塔1996年搬到洛杉矶，并把自己的电影剧本「下一个就是你」（Urban Legend）卖掉，两年后这部由杰瑞德雷托（Jared Leto）主演上映的电影大卖。

丑女贝蒂2006年首播后，总共推出4季，席尔维奥霍塔担任节目统筹跟主要编剧。但在2010年停播后，席尔维奥霍塔迟迟未能趁胜追击推出大作。

© 2020 AFP