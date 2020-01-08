中东局势紧张 蒲亭突访叙首都会阿塞德

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（法新社大马士革7日电） 美国与伊朗紧张情势加剧，恐点燃中东战火之际，俄罗斯总统蒲亭今天突访叙利亚首都大马士革，并会晤叙国总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）。

美国3日击杀伊朗革命卫队圣城部队（Quds Force）指挥官苏雷曼尼（Qassem Soleimani），成为中东这个动荡地区近代最受瞩目的暗杀行动之一，德黑兰当局和其盟友矢言要流血报复。

蒲亭（Vladimir Putin）在东正教的耶诞节这天意外造访叙利亚，探视驻扎在此的俄罗斯部队，这是叙利亚近9年前爆发内战以来，蒲亭首度造访大马士革。

俄罗斯2015年的军事干预对挽救阿塞德政权起了决定性作用，蒲亭在访问期间为叙利亚政府军的最新战果喝采。

俄罗斯新闻社引述克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的话报导：「蒲亭与阿塞德会谈时特别提到，我们现在可以充满信心地说，我们已经朝着恢复叙利亚国家地位与国家领土统一的目标，走了好长一段路。」

在俄罗斯介入前，叙国政府和盟邦部队仅掌控1/5叙利亚，如今则已收复战争初期失去的大部分领土。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP