伊拉克形势艰险 菲律宾拟派货机船只撤离移工

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（法新社马尼拉8日电） 菲律宾官员今天表示，政府在伊朗发射飞弹攻击美军驻伊拉克基地之后，已下令国民离开伊拉克。现在菲律宾将派出货机与船只，协助菲国移工撤离。

美国上周在伊拉克狙杀一名伊朗高阶将领。在伊朗兑现誓言发动首波报复后，马尼拉当局已对国民发布强制撤离命令。

目前伊拉克境内约有1600名菲律宾移工，在中东各国的菲律宾移工则多达200万人左右。这些移工是菲律宾一大经济支柱。

伊朗今天朝美军驻扎的伊拉克基地发射多枚飞弹，据伊朗国营媒体报导，此举是在回应美国3日狙杀伊朗政府重要人物、军事将领苏雷曼尼（Qassem Soleimani）。

菲律宾国防部长罗伦沙纳（Delfin Lorenzana）告诉记者，政府将派出至少3架军用货机，以及刚建造完成的1艘海岸防卫队船艇，把菲律宾人带离危险。

罗伦沙纳并表示，去年12月才离开法国造船厂的这艘海防船艇，可能会把菲律宾移工先送到卡达。他接着说：「一旦我们把他们集中后，我们可能会包下一架飞机或是我们的船只，把他们带回家乡。」

尽管菲律宾经济成长强劲，许多人生活仍极度贫穷。现在约有1000万菲律宾人在海外工作，这些移工汇回母国的资金，是菲律宾经济的生命线。

© 2020 AFP