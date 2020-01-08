弹劾审判是否传证人 参院共和党人：可边审边谈

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（法新社华盛顿7日电） 美国联邦参议院多数党共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）今天表示，共和党议员已准备好通过总统川普的弹劾审判规则，即便在野的民主党人士希望能保证可以传唤证人。

麦康奈表示，他有他多数党党团的支持来片面通过审判准则，证人和文件的议题可留至这场历史性审判程序开始之后再说。

他表示，「我们有足够的票数在弹劾审判展开后通过决议，（建立起）所谓的第一阶段」，铺陈审判攻防论点并提供一段时间给参议员的书面问题。

然而，参院要等联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）将弹劾条文送交参议院，方能展开审判程序。

众议院去年12月针对川普通过滥权及妨碍国会调查两项弹劾条文，但裴洛西迄今仍未将条文送交参院，为的是施压共和党人制定公平审判规则。

对此，麦康奈今天在出席假期结束所举行的第一场政党午宴过后表示：「他们搁置文件3星期了。我期望能在这星期了结。」

由民主党把持的众议院，指控川普利用军事援助等诱因来施压乌克兰调查川普11月大选的潜在对手、民主党籍总统参选人拜登（Joe Biden），并阻止国会展开全面调查。

麦康奈表示，他希望川普弹劾审判的基本原则能比照1999年柯林顿总统的弹劾审判。

当年的联邦参议院无异议通过首批规则，唯有在事后才辩论召唤证人的适切相关性。（译者：蔡佳敏/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP